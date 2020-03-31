В Україні зареєстрували 549 хворих на COVID-19
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.
"За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 30 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків", - йдеться у повідомленні.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 36 випадків;
️Волинська область — 3 випадки;
️Дніпропетровська область — 9 випадків;
️Донецька область — 6 випадків;
️Житомирська область — 5 випадків;
️Закарпатська область — 1 випадок;
️Запорізька область — 13 випадків;
️Івано-Франківська область — 45 випадків;
️Кіровоградська область — 4 випадки;
️м. Київ — 107 випадків;
️Київська область — 52 випадки;
️Львівська область — 6 випадків;
️Луганська область — 2 випадки;
️Одеська область — 11 випадків;
️Полтавська область — 1 випадок;
️Рівненська область — 13 випадків;
️Сумська область — 10 випадків;
️Тернопільська область — 78 випадків;
️Харківська область — 1 випадок;
️Херсонська область — 1 випадок;
️Хмельницька область — 3 випадки;
️Чернівецька область — 90 випадків;
️Черкаська область — 50 випадків;
️Чернігівська область — 2 випадки.
Як повідомляв Укрінформ, на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.