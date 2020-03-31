В Україні зареєстрували 549 хворих на COVID-19

По состоянию на 10 утра 31 марта в Украине зарегистрировано 549 больных COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я у Facebook.

"За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 30 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків", - йдеться у повідомленні.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 36 випадків;

️Волинська область — 3 випадки;

️Дніпропетровська область — 9 випадків;

️Донецька область — 6 випадків;

️Житомирська область — 5 випадків;

️Закарпатська область — 1 випадок;

️Запорізька область — 13 випадків;

️Івано-Франківська область — 45 випадків;

️Кіровоградська область — 4 випадки;

️м. Київ — 107 випадків;

️Київська область — 52 випадки;

️Львівська область — 6 випадків;

️Луганська область — 2 випадки;

️Одеська область — 11 випадків;

️Полтавська область — 1 випадок;

️Рівненська область — 13 випадків;

️Сумська область — 10 випадків;

️Тернопільська область — 78 випадків;

️Харківська область — 1 випадок;

️Херсонська область — 1 випадок;

️Хмельницька область — 3 випадки;

️Чернівецька область — 90 випадків;

️Черкаська область — 50 випадків;

️Чернігівська область — 2 випадки.

Як повідомляв Укрінформ, на ранок 31 березня кількість підтверджених випадків зараження СOVID-19 по всьому світу становить 785 807, число смертей – 37 820, а одужали наразі вже 165 659 осіб.