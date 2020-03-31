У Харкові створили додаток, що допомагає лікарям дістатися на роботу

У Харкові створено веб-додаток "ХелпМед", який дає можливість працівникам медичних установ діставатися до місця роботи.

Про це кореспонденту Укрінформу розказали у Департаменті цифрової трансформації Харківської міськради.

"Веб-додаток "ХелпМед" створений для того, щоб на час карантину допомогти медикам знайти волонтерів-водіїв, які перебувають поруч і готові підвезти їх до лікарень і поліклінік", - зазначили у департаменті.

Ініціатор створення веб-додатку, додали у департаменті, - заступник директора департаменту економіки та комунального майна міськради Дмитро Гармаш, який і сам допомагає медикам дістатися до роботи на своєму авто.

"Власники авто спільно з Дмитром Гармашом спочатку створили телеграм-канал та щодня підвозили лікарів. Але на телеграм-каналі вони вирішили не зупинятися і разом із "Vilmate" та "Highway Group" створили додаток "ХелпМед", - пояснили у департаменті.

Крім того, як розповіла менеджер проєкту "Nextbike Украина" Вікторія Смагіна, станції велопрокату пропонують медикам, які задіяні у боротьбі з коронавірусом, а також волонтерам, безкоштовне користування велосипедами за допомогою мобільного додатку, причому повернути велосипед можна на кожній з 13-х станцій: "Для безпеки користувачів, станції систематично дезінфікують, до того ж клієнти мають бути у масках та рукавичках".

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Як повідомляв Укрінформ, на ранок 31 березня на Харківщині - чотири нові підозри на COVID-19. Хворобу підозрюють у мешканців Харкова. Один із чоловіків повернувся з Лондона, ще двоє – члени однієї родини – нещодавно були в Польщі, ще один чоловік контактував зі співробітником, який повернувся з Єгипту. Громадяни перебувають в обласній інфекційній лікарні. Дві вчорашніх підозри ще перевіряють.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні є 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних (2 за останню добу), 8 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 69 нових випадків.