Uber запускає безкоштовний шатл для медиків Києва
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.
"У Києві запускається сервіс Uber Heroes. З 30 березня спеціальний сервіс на базі технологій Uber Shuttle буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ", - йдеться у повідомленні.
На першому етапі маршрути Uber Heroes охоплюватимуть наступні медичні установи Києва:
1. Київська міська дитяча клінічна лікарня №2
2. Лікарня швидкої медичної допомоги
3. Олександрівська клінічна лікарня
4. Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновський НАМН України
5. Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова АМН України
6. Київська міська клінічна лікарня №4
7. Міська лікарня №6
8. Дитяча поліклініка №2
9. Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит»
10. Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня
11. Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України
12. Київська обласна клінічна лікарня
13. Міська клінічна лікарня №9
14. Київський міський центр репродуктивної медицини
15. Київська міська дитяча клінічна лікарня №1
Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня 2020 року в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.
25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.
Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.