Uber запускає безкоштовний шатл для медиків Києва

Uber запускає безкоштовний шатл для медиків Києва

Укрінформ
Із 30 березня спеціальний сервіс на базі технологій Uber Shuttle буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ міста Києва.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України у Facebook.

"У Києві запускається сервіс Uber Heroes. З 30 березня спеціальний сервіс на базі технологій Uber Shuttle буде безкоштовно перевозити працівників медичних установ", - йдеться у повідомленні.

На першому етапі маршрути Uber Heroes охоплюватимуть наступні медичні установи Києва:

1. Київська міська дитяча клінічна лікарня №2

2. Лікарня швидкої медичної допомоги

3. Олександрівська клінічна лікарня

4. Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновський НАМН України

5. Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова АМН України

6. Київська міська клінічна лікарня №4

7. Міська лікарня №6

8. Дитяча поліклініка №2

9. Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит»

10. Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня

11. Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України

12. Київська обласна клінічна лікарня

13. Міська клінічна лікарня №9

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14. Київський міський центр репродуктивної медицини

15. Київська міська дитяча клінічна лікарня №1

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня 2020 року в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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