Uber Eats до кінця березня возитиме їжу безкоштовно

Uber Eats до кінця березня возитиме їжу безкоштовно

Укрінформ
Сервіс Uber Eats компанії Uber до 31 березня буде безкоштовно доставляти їжу.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії Uber, який є в Укрінформу.

"Uber Eats оголошує про низку ініціатив в Україні, спрямованих на підтримку ресторанів і кур'єрів, які стикаються з безпрецедентними проблемами в умовах епідемії Covid-19", - йдеться у повідомленні.

В Uber пояснили, що до 31 березня по всій країні буде:

  • безкоштовна доставка для всіх користувачів;
  • Uber Eats відмовиться від реєстраційних зборів і допоможе новим ресторанам запустити службу доставки всього за 72 години;
  • клієнти можуть також замовити їжу "з собою" через Uber Eats, а ресторани не платитимуть сервісний збір;
  • додаток також пропонує "безконтактну доставку", тому кур'єри можуть залишати їжу за межами квартири або будинку та з'явилася опція "чайові", які можна залишити у безготівковій формі після кожного замовлення.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

Читайте також: До безкоштовного перевезення лікарів долучилась ще одна служба таксі

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-