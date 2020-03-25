Uber Eats до кінця березня возитиме їжу безкоштовно

Сервіс Uber Eats компанії Uber до 31 березня буде безкоштовно доставляти їжу.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії Uber, який є в Укрінформу.

"Uber Eats оголошує про низку ініціатив в Україні, спрямованих на підтримку ресторанів і кур'єрів, які стикаються з безпрецедентними проблемами в умовах епідемії Covid-19", - йдеться у повідомленні.

В Uber пояснили, що до 31 березня по всій країні буде:

безкоштовна доставка для всіх користувачів;

Uber Eats відмовиться від реєстраційних зборів і допоможе новим ресторанам запустити службу доставки всього за 72 години;

клієнти можуть також замовити їжу "з собою" через Uber Eats, а ресторани не платитимуть сервісний збір;

додаток також пропонує "безконтактну доставку", тому кур'єри можуть залишати їжу за межами квартири або будинку та з'явилася опція "чайові", які можна залишити у безготівковій формі після кожного замовлення.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів у середу, 25 березня, запровадив стан надзвичайної ситуації по всій Україні з метою запобігання поширенню Covid-19 - на 30 днів.

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В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Станом на ранок середи, 25 березня, в світі, за даними сайту Worldometer, зареєстровано 423 515 випадків зараження коронавірусом, зокрема 18 910 летальних і 109 154 випадки одужання.