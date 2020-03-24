До безкоштовного перевезення лікарів долучилась ще одна служба таксі

До безкоштовного перевезення лікарів долучилась ще одна служба таксі

Укрінформ
До започаткованої Міністерством охорони здоров'я України ініціативи про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину долучилась компанія Opti.

Про це повідомляє МОЗ у Facebook.

"Служба доправлятиме до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні. Наразі послуга вже доступна у шести містах: Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Луцьку, Тернополі та Рівному", - йдеться у повідомленні.

МОЗ закликає інші бізнеси виявити соціальну відповідальність та долучитися до ініціативи.

Opti - це мобільний сервіс таксі в містах України.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 24 березня зареєстрували 381 744 випадки зараження коронавірусом, 102 429 осіб одужали і 16 558 померли.

В Україні станом на 23 березня було 73 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

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