До безкоштовного перевезення лікарів долучилась ще одна служба таксі

До започаткованої Міністерством охорони здоров'я України ініціативи про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину долучилась компанія Opti.

Про це повідомляє МОЗ у Facebook.

"Служба доправлятиме до робочих місць медпрацівників, які рятують життя та здоров’я українців під час поширення коронавірусної хвороби в країні. Наразі послуга вже доступна у шести містах: Івано-Франківську, Львові, Чернівцях, Луцьку, Тернополі та Рівному", - йдеться у повідомленні.

МОЗ закликає інші бізнеси виявити соціальну відповідальність та долучитися до ініціативи.

Opti - це мобільний сервіс таксі в містах України.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 24 березня зареєстрували 381 744 випадки зараження коронавірусом, 102 429 осіб одужали і 16 558 померли.

В Україні станом на 23 березня було 73 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.