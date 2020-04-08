Уряд затвердив порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які перетинають кордон

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про запобігання поширенню COVID-19, зокрема затвердив порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які перетинають кордон, до обсерваторів.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Згідно з повідомленням, Кабмін затвердив порядок обов'язкової госпіталізації осіб, які здійснюють перетин державного кордону до обсерваторів (самоізоляторів).

Також Кабмін визначив, що місцеві органи влади мають право здійснювати видатки на проживання осіб у обсерваторах за рахунок коштів місцевих бюджетів (зокрема резервного фонду цих бюджетів)

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 6 квітня запровадив додаткові заходи із запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби.

Читайте також: Уряд вніс зміни до карантинних обмежень

Так, в Україні посилено обмежувальні заходи: не можна перебувати в громадських місцях без засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонено переміщення групою більш як двоє осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років; відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків.