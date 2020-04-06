Україна залишає на кордоні 19 пунктів пропуску

З урахуванням змін до розпорядження КМУ з 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Внесені зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення». З врахуванням змін з 00.00 год. 7 квітня 2020 року тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинене пішохідне сполучення», - йдеться у повідомленні.

ДПСУ нагадує, що раніше іншими розпорядчими документами тимчасово закриті пункти пропуску (пункти контролю) через державний кордон для міжнародного пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного (для автобусів) сполучення.

Із врахуванням усіх обмежень, введених українською владою та уповноваженими органами сусідніх країн, з 7 квітня залишається лише 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України власним автотранспортом.

У зв’язку з тимчасовими обмеженнями, жодного пункту пропуску на державному кордоні, де здійснюється пішохідне сполучення, немає.

Крім того, виключення обмежувальних заходів можуть прийматися щодо евакуаційних рейсів за рішенням уповноважених міністерств та відомств.

"Сьогодні прийнято рішення уряду про додаткове закриття пунктів пропуску на державному кордоні. Фактично тепер на державного кордоні залишаються 19 пуктів пропуску, де можна перетнути кордон тільки автомобільним транспортом», - сказав кореспондентові Укрінформу речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Речник додав, що згідно з рішенням Кабміну, може відбуватись повернення українців спецрейсами, повітряним або залізничним транспортом. Планування рейсів можуть здійснювати відповідні відомства - МЗС та Мінінфраструктури

За його словами, на кордоні закрито 115 пуктів пропуску. У 28 пунктах пропуску припинено піше сполучення.

Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму 14-денної обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

Станом на ранок 6 квітня кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 274 376 – в тому числі 69 480 летальних випадків та 264 838 осіб, що вже одужали.

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано всього 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли від цієї хвороби.