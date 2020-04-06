За добу з-за кордону повернулися понад 9 тисяч українців

Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 15,5 тисячі пропускних операцій. На в’їзд в Україну оформлено понад 9 тисяч громадян України.

Про це інформує пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Зранку в пунктах пропуску черг із подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,1 тисячі осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, минулої доби Україну залишили 4,6 тисячі осіб, з них 1,4 тисячі іноземців.

Прикордонники 5 квітня у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я майже 11 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено.

Встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки.

Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявлено трьох порушників правил карантину, про що повідомлено співробітникам поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму 14-денної обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Україна з суботи, 28 березня, повністю закрила кордон для регулярного сполучення, проте на приватному автомобілі або пішки його можна буде перетинати.

Станом на ранок 6 квітня кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом по всьому світу становить 1 274 376 – в тому числі 69 480 летальних випадків та 264 838 осіб, що вже одужали.

В Україні станом на ранок понеділка зафіксовано всього 1319 випадків захворювання на коронавірус, 28 людей одужали, 38 осіб померли від цієї хвороби.