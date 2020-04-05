За добу в Україну повернулися майже 11 тисяч громадян

Упродовж минулої доби до України повернулося майже 11 тисяч громадян.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Упродовж минулої доби прикордонники здійснили понад 17,8 тис. контрольних операцій. На в’їзд в Україну оформлено майже 11 тис. наших співвітчизників", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що зранку в пунктах пропуску черг з тих, хто подорожує власним транспортом, та пішоходів немає.

У ДПСУ уточнюють, що упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 5,1 тис. осіб, у тому числі майже 2 тис. іноземців.

"4 квітня прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 12,6 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на COVID-19 не виявлено", - зазначають у ДПСУ.

Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд ухвалив рішення про обов’язковість дотримання режиму 14-денної обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Фото: ДПСУ