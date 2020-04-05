Прикордонники не дали вивезти з України антисептиків на 30 тисяч євро

Прикордонники Одеського загону спільно з митниками припинили спробу вивезення з України партії засобів дезінфекції через морський пункт пропуску "Чорноморськ".

Про це повідомляє пресслужба Одеського прикордонного загону ДПСУ на своїй сторінці в Facebook.

"Виходячи з аналізу та оцінки ризиків, правоохоронцями викрито факт переміщення антисептиків у вантажному транспортному засобі, які мали доправити до Азербайджану. В ході проведення спільного огляду у вантажівці виявлено 4 тисячі літрів та 300 тисяч таблетованих дезінфікуючих засобів", - йдеться в повідомленні.

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Наразі зразки антисептиків відібрані для проведення незалежної експертизи.

Дані засоби є вкрай необхідними для українських медичних закладів для протидії пандемії коронавірусу COVID-19. Загальна вартість засобів дезінфекції становить близько 30 тисяч євро.

Як повідомлялося, уряд 11 березня погодив введення обмежувальних заходів, аби убезпечити українців від розповсюдження коронавірусної інфекції, серед ухвалених рішень була й заборона до 1 червня на експорт товарів протиепідемічного призначення. Це був необхідний крок через відчутний дефіцит таких товарів на внутрішньому ринку.

Нагадаємо: станом на 22:00 4 квітня в Україні нарахували вже 1225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужали.

Фото: ДПСУ