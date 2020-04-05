У Херсоні чоловік замість антисептика продавав воду з барвником

У Херсоні кіберполіцейські викрили продавця підробленої антисептичної рідини – чоловік продавав воду з барвником, стверджуючи, що то антисептик, який нібито вбиває 99,9% бактерій.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції області.

"Поліцейські відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області під час моніторингу мережі Інтернет викрили жителя Херсона, який під виглядом антисептичної рідини продавав звичайну воду з барвником. Оголошення про продаж антисептика, який нібито вбиває 99,9% бактерій, херсонець розмістив на відомому Інтернет-сервісі для купівлі, продажу або обміну товарами. Продавець обіцяв, що антисептик містить від 74% до 80% спирту, а також перекис водню й інші корисні речовини для вбивання бактерій та вірусів. 100 мл рідини коштувало 45 гривень", - розповіли у відділі комунікації.

Кіберполіцейські спільно з працівниками управління превентивної діяльності ГУНП викрили 33-річного херсонця на ринку, куди він приніс клієнту замовлені раніше пластикові пляшки з нібито антисептиком, загальним об’ємом 50 літрів. У чоловіка не було будь-яких дозвільних документів на товар. Під час попереднього огляду у пляшках замість антисептика була вода з барвником. Рідину вилучено та направлено на експертизу. Встановлюється її походження та ступінь безпеки для здоров’я людини.

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Як повідомив начальник відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області ДКП НПУ підполковник поліції Богдан Палісіка, щодо чоловіка складено адміністративний протокол за ч.1 ст.164 «Порушення порядку провадження господарської діяльності» Кодексу України про адміністративні правопорушення. Чоловіку загрожує штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції та знарядь виробництва.