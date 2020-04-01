У Києві викрили інтернет-агітаторів, які за гроші РФ поширювали фейки про коронавірус
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що двоє зловмисників виконували замовлення з Росії на публікацію неправдивої інформації про поширення коронавірусу. Їх метою було спричинення паніки, дискредитація дій влади та дестабілізація суспільно-політичної ситуації в Україні. Для популяризації фейків про COVID-19 вони активно використовували мережу бот-акаунтів, недостовірну інформацію цілеспрямовано брали із заборонених російських соцмереж. Завдання ставились замовниками через закриту групу в «Вконтакте», де інтернет-агітатори звітували й про виконану роботу», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що винагорода за протиправну діяльність надходила з гаманців електронних платіжних систем РФ із максимальною анонімізацією замовників.
Наразі викриті жителі Києва визнали свою провину, надали доступ до акаунтів у закритих спільнотах і сприяють виявленню осіб «кураторів».
Тривають невідкладні заходи для встановлення як безпосередніх замовників, так й інших можливих спільників інтернет-агітаторів.
Як повідомлялося, за період дії карантину Служба безпеки України загалом виявила 81 особу, які поширювали фейки про коронавірус, із них – 6 інтернет-агітаторів, що діяли за завданням російської сторони.