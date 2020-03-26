Поліція фіксує збільшення шахрайств під час купівлі засобів індивідуального захисту

З початку карантину кіберполіція зафіксувала 139 випадків шахрайств під час купівлі засобів індивідуального захисту.

Про це інформує Департамент кіберполіції Нацполіції України.

"До сервісної служби Департаменту кіберполіції надійшло 139 повідомлень про шахрайські випадки при купівлі масок та антисептиків через повідомлення у соціальних мережах, месенджерах та на спеціальних сайтах оголошень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кіберполіція продовжує фіксувати та виявляти осіб, причетних до скоєння шахрайства.

У відомстві радять громадянам для захисту себе від шахрайських провокацій не повідомляти особисту інформацію особам, які телефонують і представляються брокерами чи банківськими працівниками, а також за жодних умов не розкривати реквізити своїх банківських карток, і отримувати інформацію лише з перевірених джерел: КМУ, МОЗ, МВС.

"Здійснюйте купівлю на перевірених сайтах, а також за допомогою накладеного платежу. Здійснюйте купівлю медичних засобів через сертифіковані місця продажу. Перевіряйте дані продавця через сервіс STOP FRAUD, що функціонує на сайті кіберполіції", - радять у відомстві.

Також громадян закликають у разі, якщо вони стануть свідками протиправних дій або потребуватимуть допомоги, звертатися до Департаменту кіберполіції НПУ за формою зворотнього зв’язку, на електронну адресу callcenter@cyberpolice.gov.ua або за номером 0-800-50-51-70.