Поліція примусово госпіталізуватиме хворих із коронавірусом – Аваков

Громадян, які інфіковані коронавірусом і відмовляються від дотримання ізоляції та лікування, госпіталізуватимуть примусово.

Таке рішення прийнято на засіданні Комісії з надзвичайних ситуаці, інформує пресслужба МВС з посиланням на міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

«Сьогодні Кабмін прийняв постанову, відповідно до якої за рішенням головного санітарного лікаря поліція забезпечить примусову госпіталізацію людини з діагнозом "коронавірус", - сказав Аваков.

За його словами, останніми днями було кілька випадків, коли людина отримувала позитивний результат тесту на Covid-19 і втікала з лікарні, а поліцейські були змушені її шукати. Були й випадки, коли люди відмовлялися від госпіталізації.

"Режим НС не зупиняє конституційні права громадян, але накладає певні обмеження», - наголосив Аваков.

Міністр нагадав, що 25 березня Кабмін продовжив дію карантину та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

«Надзвичайна ситуація демонструє нам, що ми маємо швидке поширення вірусу по всій країні. Я хочу подякувати всім, хто дотримується карантину – це основне, що нас рятує. Наразі ми маємо динаміку, яка дозволяє тримати ситуацію під контролем. Головне – щоб ця динаміка зберіглася", - підкреслив міністр.

Він уточнив, що режим надзвичайної ситуації забороняє масові пересування по вулицям, зібрання великих груп людей; громадяни зобов’язані носити маски у громадських місцях.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні на тритижневий карантин закрито навчальні й торгівельні заклади, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. У громадському транспорті з 18 березня заборонено перевезення понад 10 пасажирів одночасно.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. А з 17 березня закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

25 березня уряд запровадив на всій території України режим надзвичайної ситуації до 24 квітня.

Станом на 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.