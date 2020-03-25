Хворий з коронавірусом на Одещині "американець" самовільно пішов із лікарні

Інфікований Covid-19 житель Одещини, що недавно прибув зі США в Україну, не бажає лікуватися в Одеській інфекційній лікарні.

Він самовільно покинув медустанову, підписавши документ про самоізоляцію у передмісті Одеси - селі Фонтанка Лиманського району.

Про це повідомляє голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций на своїй сторінці у Facebook.

"За даними Лабораторного центру МОЗ України маємо підтвердження підозри на коронавірусну інфекцію у жителя Одеської області. Це чоловік 1995 року народження, який прибув зі США і наразі проживає у передмісті Одеси. Після прибуття і виявлення симптомів (коронавірусу Covid-19 - ред.) він звернувся до Одеської міської інфекційної лікарні. У нього взяли всі аналізи: на грип, ГРВІ та Covid-19. Тести на грип та ГРВІ дали негативний результат. Згідно з протоколом, тестовий матеріал хворого був направлений до референс-лабораторії у Києві, де сьогодні підтвердили наявність вірусу Covid-19", - зазначив Куций.

За його словами, 14 березня пацієнт покинув відділення лікарні, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він наголосив на категоричному бажанні покинути лікарню, хоча усвідомлював усі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів. Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе і самовільно залишив лікарню.

Відповідний документ є у лікарні та у правоохоронних органах. Наразі з чоловіком спілкується поліція щодо підтвердження самоізоляції та встановлення кола контактних осіб, додав очільник ОДА.

Куций також наголосив на необхідності "дотримання суворого карантину. Лише злагоджені дії зможуть зупинити поширення інфекції на Одещині".

Як повідомляв Укрінформ, одеським медикам і правоохоронцям відомий маршрут пересування хворого: Нью-Йорк - Відень - Київ. З Києва до Одеси прибув на автомобілі, а звідти - до Фонтанки. За словами мера Одеси Геннадія Труханова, також відоме його місце в рейсовому літаку, дані передано для обробки. Чоловік перебуває в телефонному контакті з Одеським оперативним міським штабом, зазначив сьогодні мер Труханов на засіданні міської комісії з ТЕБ і НС. За словами мера, самопочуття хворого задовільне, немає підвищеної температури.

Раніше мер Одеси Геннадій Труханов заявляв, що чоловік громадянин США.

В Україні станом на ранок 25 березня 113 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні.

Фото: AA