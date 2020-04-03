З України до ЄС хотіли вивезти 10 тисяч респіраторів - СБУ

На Черкащині працівники Служби безпеки України заблокували незаконне вивезення з країни 10 тисяч респіраторних масок.

Про це інформує пресслужба відомства.

Як встановили оперативники спецслужби, місцевий житель попри запроваджені обмеження у зв’язку з епідеміологічною ситуацією в Україні, налагодив поставки респіраторних масок в одну із країн ЄС.

СБУ попередила незаконний експорт товарів протиепідемічного призначення / Фото: СБУ

Правоохоронці перехопили чергове міжнародне поштове відправлення, сформоване зловмисником. Під час митного огляду було виявлено партію медичних масок. За інформацією СБУ, найближчим часом зловмисник планував переправити понад 10 тисяч респіраторних масок. Європейським клієнтам він виставив «цінник» у 2,5 євро за штуку.

Читайте також: Вища рада правосуддя заявляє про дефіцит масок та антисептиків у судах

За попередніми підрахунками, зловмисник планував нажитися на понад 700 тисяч гривень.

Операція з викриття правопорушника проводилася Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю спільно з УСБУ в Черкаській області, працівниками митного посту «Спеціалізований» Київської митниці ДМС і ПАТ «Укрпошта».