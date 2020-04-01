Вища рада правосуддя заявляє про дефіцит масок та антисептиків у судах

Судові установи України констатують проблеми із забезпеченням їх засобами захисту від COVID-19, зокрема, медичними масками, респіраторами, антисептиками.

Про це інформують у Вищій раді правосуддя.

«За інформацією Державної судової адміністрації України, яка надійшла на запит Вищої ради правосуддя, судові установи України повідомляють про неналежний стан забезпечення засобами захисту від гострої респіраторної хвороби COVID-19 (коронавірус SARC-CoV-2), зокрема про відчутний дефіцит безконтактних термометрів, медичних масок, медичних респіраторів, антисептиків», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, станом на 27 березня 2020 року склалася критична ситуація із забезпеченням судів медичними масками, про що повідомили суди майже всіх регіонів.

Зокрема, про рівень забезпечення медичними масками поінформували суди Харківської (стан забезпечення - 9 %), Закарпатської (19 %), Полтавської (35 %), Житомирської (57 %), Тернопільської (60 %), Івано-Франківської (65 %), Київської (72 %), Чернівецької (78 %) областей.

Також нерівномірно забезпечені суди й безконтактними термометрами: від 3 % (Запорізька область) до 96 % (Сумська область).

Водночас, за інформацією ДСАУ, майже усі судові установи забезпечені кварцовими лампами, за винятком Волинської (95 %), Кіровоградської (88 %) і Донецької (96%) областей.

Також у ВРП нагадують, що ДСАУ не здійснювались централізовані закупівлі засобів захисту та дезінфекції через відсутність коштів на відповідні поточні видатки, розв'язання цих питань фактично покладено на територіальні управління ДСА України, апеляційні, спеціалізовані суди тощо.

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Окрім того, як зазначається, «відомо про непоодинокі випадки, коли засоби захисту закуповувалися за кошти суддів чи працівників апаратів судів».

Як повідомлялося, 26 березня ВРП ухвалила звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо критичної ситуації із фінансовим забезпеченням судів, інших органів та установ системи правосуддя.

У зверненні наголошується, що у зв’язку з пандемією коронавірусу судам як органам державної влади, робота яких не може бути припинена, необхідно виділити додаткові кошти в обсязі 154,9 млн грн на придбання засобів захисту та дезінфекції, які на сьогодні неможливо закупити через істотний дефіцит видатків.

У ВРП сподіваються, що проблему дефіциту поточних видатків на забезпечення здійснення судочинства місцевими та апеляційними судами, зокрема для вжиття заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної інфекції, буде вирішено змінами до закону «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

В Україні станом на ранок 1 квітня 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних (4 за останню добу), 10 пацієнтів одужало. За добу було підтверджено 120 нових випадків. Найбільше інфікованих у Чернівецькій – 104, Тернопільській – 98, Івано-Франківській – 64 областях.