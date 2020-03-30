У Рівненській області за допомогою 3D-принтерів розпочинають виробництво захисних масок-екранів для медиків.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«На Рівненщині за допомогою 3D-принтерів виготовлятимуть захисні маски-екрани для медиків. Наразі місцевими інженерами розроблені прототипи таких захисних засобів. Кілька екземплярів надруковано на 3D-принтері або ж методом вирізування лазером з акрилу. Наразі вони проходять тестування у Сарненській ЦРЛ»,- йдеться у повідомленні.

На Рівненщині маски для лікарів друкуватиме 3D-принтер/Фото: Рівненська ОДА

Також повідомляється, що такі захисні екрани - це альтернатива традиційним захисним засобам, що використовуються у лікувальних закладах. Їх застосовують як в Україні, так і в європейських країнах. З огляду на те, що наразі спостерігається дефіцит звичайних масок, можна використати розробки місцевих інженерів та налагодити виробництво інноваційних захисних засобів на території нашої області.

Важливо, що соціально відповідальний бізнес готовий фінансово підтримати таку ініціативу.

Як розповідають розробники із Національного університету водного господарства у Рівному Володимир Левшенюк та Михайло Грушевський, виготовлені завдяки лазеру маски – варіант економніший та вимагає менше часу для виробництва.

Зручнішими є захисні екрани, що виготовлені на 3D-принтері. Вони завдяки деталям щільно прилягають до обличчя та не створюють дискомфорту під час використання.

Як повідомляло агентство, станом на 30 березня на Рівненщині лабораторно підтверджено 11 випадків захворювання на коронавірус, з них – два летальні.