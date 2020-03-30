Боротьба з коронавірусом: Chanel також шитиме захисні засоби

Французький виробник предметів розкоші, модний дім Chanel оголосив, що вироблятиме захисні маски та сорочки в рамках зусиль у боротьбі з пандемією коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє Harper’s Bazaar.

"Сьогодні ми мобілізуємо свою робочу силу та наших партнерів ... для виготовлення захисних масок та сорочок", - йдеться у заяві Chanel.

Модний дім також заявив, що залучить для цього своїх 4,5 тис. працівників.

На даний момент компанія чекає, поки французькі органи охорони здоровʼя дадуть зелене світло прототипам марки.

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Крім того, бренд виділив 1,2 мільйона євро в фонд державних лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, раніше про аналогічні заходи заявили такі компанії, як Armani, Bvlgari, Gucci, Ralph Lauren та Prada.

Фото: Getty Images