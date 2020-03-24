Prada шиє спецодяг та маски для італійських лікарів

Prada шиє спецодяг та маски для італійських лікарів

Укрінформ
Італійська компанія Prada шиє на своїй фабриці спецодяг та маски для лікарів італійського регіону Тоскана.

Про це повідомляється у пресрелізі Prada Group.

«Prada розпочала виробництво 80 тисяч одиниць медичного спецодягу та 110 тисяч масок, які будуть надані медичним працівникам, на вимогу регіону Тоскана», - йдеться у повідомленні.

Бренд розпочав виробництво 18 березня, триватиме воно до 6 квітня. Очікується, що будуть щоденні поставки.

Одяг та маски виготовляються на фабриці Prada в Монтоне (Перуджа).

Як повідомляв Укрінформ, раніше компанія Facebook пожертвувала 720 тис. масок американським медикам, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом Covid-19.

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В Італії кількість хворих на коронавірус складає майже 64 тис. осіб, також зафіксовано понад 6 тис. смертей.

За даними сайту Worldometers, станом на 15.30 24 березня у світі зареєстровано 395 532 випадки зараження коронавірусом, з них 103 417 осіб одужали і 17 229 осіб померли.

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