Prada шиє спецодяг та маски для італійських лікарів

Італійська компанія Prada шиє на своїй фабриці спецодяг та маски для лікарів італійського регіону Тоскана.

Про це повідомляється у пресрелізі Prada Group.

«Prada розпочала виробництво 80 тисяч одиниць медичного спецодягу та 110 тисяч масок, які будуть надані медичним працівникам, на вимогу регіону Тоскана», - йдеться у повідомленні.

Бренд розпочав виробництво 18 березня, триватиме воно до 6 квітня. Очікується, що будуть щоденні поставки.

Одяг та маски виготовляються на фабриці Prada в Монтоне (Перуджа).

Як повідомляв Укрінформ, раніше компанія Facebook пожертвувала 720 тис. масок американським медикам, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом Covid-19.

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В Італії кількість хворих на коронавірус складає майже 64 тис. осіб, також зафіксовано понад 6 тис. смертей.

За даними сайту Worldometers, станом на 15.30 24 березня у світі зареєстровано 395 532 випадки зараження коронавірусом, з них 103 417 осіб одужали і 17 229 осіб померли.