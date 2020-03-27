Gucci, Armani та Bvlgari долучилися до боротьби з коронавірусом

Люксові італійські бренди Armani та Bvlgari використовуватимуть свої фабрики для створення захисних засобів у боротьбі з пандемією коронавірусу Covid-19.

Про це повідомляє New York Post.

"Armani Group оголосила сьогодні, що всі її італійські виробничі заводи перейшли на виробництво одноразового медичного спецодяг, аби захистити працівників у Мілані, Римі та регіоні Тоскана", - йдеться у повідомленні.

Компанія предметів розкоші Bvlgari, якою володіє французька LVMH, тепер виготовлятиме санітайзери для рук. Бренд заявив, що випустить сотні тисяч пляшок гелю для дезінфекції рук, які можна задіяти для повторного використання. Товари передадуть у медичні установи Італії.

Фото з сайту nypost.com

Сама ж компанія LVMH організує постачання до Франції 40 мільйонів захисних масок.

Компанія Gucci пожертвувала €2 мільйони на боротьбу з пандемією.

Американський виробник одягу, аксесуарів, парфумерії, меблів та інших товарів для дому Ralph Lauren також оголосив, що планує виробити 250 тис. медичних масок та 25 тис. одиниць захисного одягу для медичних працівників.

Фото: Getty Images

Крім цього, The Ralph Lauren Corporate Foundation виділив 10 млн доларів на допомогу в боротьбі з вірусом.

Як повідомляв Укрінформ, італійська компанія Prada шиє на своїй фабриці спецодяг та маски для лікарів італійського регіону Тоскана.

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За даними Worldmeters, станом на ранок 27 березня у світі заражені коронавірусом 533 015 осіб, з них 124 387 одужали і 24 093 померли.

В Україні підтверджено 218 випадків Covid-19, з них 5 летальних, 5 людей одужали.

Перше фото: Tomohiro Ohsumi/Getty Images