В Італії маски для дайвінгу перетворюють в апарати для вентиляції легень

«Італійські інженери перетворюють маски для дайвінгу на апарати для штучної вентиляції легень, щоби допомогти медикам боротися з пандемією коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Новий італійський бізнес з 3D-принтерами Isinnova вже допоміг лікарням із вентиляційними клапанами. Проте зараз ця фірма почала робити 3D-принтери, здатні перетворювати маски для дайвінгу на функціональні маски для кисневої терапії, які є критично важливими для допомоги людей із тяжким перебігом Covid-19.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку з гострим дефіцитом апаратів ШВЛ італійським лікарям було дано пораду зберігати це обладнання для порятунку людей, молодших за 60 років.

Італія зараз є однією з набільніш уражених Covid-19 країн світу. Загальна кількість заражених станом на середу там перевищила 69 тисяч осіб, летальних випадків уже 6820, а одужало 8326 осіб.

За даними Worldometers, у світі зафіксовано 436 538 випадків зараження коронавірусом, з них 19 643 летальні і 111 889 осіб одужали.