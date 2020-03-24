Зеленський просить у Китаю додаткові тест-системи та медичне обладнання

Президент Володимир Зеленський подякував Китаю за надані засоби захисту й медичне обладнання та звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу задля протидії коронавірусу.

Про це йшлося під час зустрічі глави держави з новопризначеним послом Китаю в Україні Фань Сяньжуном, повідомляє пресслужба Президента.

"Володимир Зеленський подякував за отримане з Китаю медичне обладнання та відзначив особисте сприяння у цьому посла КНР. Президент звернувся до китайського уряду з проханням надати Україні додаткову допомогу: необхідні тест-системи, медичне обладнання та лікарські засоби", - ідеться в повідомленні.

Зеленський відзначив зусилля китайської влади, які дали змогу стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Він також наголосив на зацікавленості України у вивченні китайського досвіду боротьби з цією хворобою та налагодженні обміну інформацією з китайськими медичними фахівцями.

Читайте також: Шмигаль анонсував регулярні телемости із провідними китайськими лікарями

Як повідомлялося, в ніч проти понеділка, 23 березня, військовий літак доставив в Україну першу партію медичного вантажу з Китаю. Зокрема, борт привіз два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з поширенням Covid-19.

Фото: president.gov.ua