Шмигаль анонсував регулярні телемости із провідними китайськими лікарями

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в посольстві Китаю разом з послом Китайської Народної республіки Фан Сяньжуном відкрив телеміст із провідними китайськими лікарями.

Про це глава уряду повідомив у своєму Тelegram-каналі.

«Домовились, що телемости між лікарями відбуватимуться на більш регулярній основі в робочому порядку», - написав Шмигаль та зазначив, що у містах Китаю рівень захворюваності йде на спад, тому їх досвід неоціненний.

Прем'єр-міністр підкреслив те, що коронавірус став викликом номер один для всього світу. Об'єднання зусиль найбільш важливе для перемоги.

Читайте також: Шмигаль поки не бачить необхідності запроваджувати в Україні надзвичайний стан

«Ми ще на початку боротьби з пандемією, і хотіли б отримати поради та навички, що здобули наші китайські партнери. Це перша зустріч у подібному форматі. Хочу подякувати КНР та особисто послу Фан Сяньжуну. За швидку реакцію та організацію цього телемоста. Адже їх досвід буде нам особливо потрібний у найближчі 2 тижні», - зазначив Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на даний час лабораторно підтверджено 97 випадків Covid-19.

Фото: Telegram Шмигаля