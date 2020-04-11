Нацполіція: Рішення про комендантську годину - лише рекомендаційне

Рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян мають рекомендаційний характер, обов'язковим воно може бути лише за умови запровадження надзвичайного стану.

Таке роз'яснення дає Нацполіція України.

"У кількох регіонах місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13-ї години 11 квітня до 06-ї години ранку 13 квітня). Утім, це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану", - йдеться у роз'ясненні.

У той же час в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.

Постановою Кабінету міністрів України та постановою головного державного санітарного лікаря України прийнято ряд карантинних заходів та рекомендацій для попередження поширення коронавірусної інфекції. Поліція та Нацгвардія насамперед проводить широку роз‘яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності їх дотримання.