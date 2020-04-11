У МВС повідомили, в яких областях можуть запровадити комендантську годину

Комендантську годину можуть запровадити в західних областях України, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Сформувати повний перелік таких регіонів можуть до ранку 11 квітня, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Юрій Тандіт в ефірі hromadske.

За його словами, пропозиції ввести комендантську годину нині є на Закарпатті, частково у Львівській, Волинській, Тернопільській та Чернівецькій областях. Повний перелік областей у МВС обіцяють оприлюднити згодом. Радник також зазначив, що «ситуація змінюється».

«Обмеження будемо ухвалювати. Думаю, вранці буде офіційна заява Нацполіції. І по західних регіонах, де оголошується комендантська година, також буде відповідна заява», — сказав радник міністра.

Він зазначив, що правоохоронці за порушення обмежень будуть спочатку попереджати людей. Штрафуватимуть лише при багаторазових порушеннях.

Також Тандіт каже, що наразі Нацполіція узгоджує з владою на місцях, особливо на Західній Україні, подальші дії на ці та наступні вихідні, під час яких християни святкуватимуть Великдень.

В Україні 2203 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зафіксовано 311 нових випадків.