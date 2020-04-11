Уряд запроваджує допомогу з "тимчасовго" безробіття - Петрашко

Уряд запроваджує допомогу з «тимчасового» безробіття і компенсуватиме виплати для зарплат для тих підприємств, які не звільнятимуть людей на час карантину.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми зараз будемо збільшувати виплати по безробіттю, збільшили вже мінімальні. Допомога по «тимчасовому» безробіттю – якщо на підприємствах люди зайняті не повний день, ми будемо компенсувати їм виплати на людей, які є вдома і які повернуться на роботу після завершення карантину. Тобто ми кажемо - не звільняйте людей, ми вам будемо виплачувати до мінімальної зарплати на людей, які є не повністю зайняті, які повернуться», - сказав Петрашко.

Він зазначив, що завдання в першу чергу зберегти робочі місця, які є. Тому більшість з програм спрямовані на те, щоб підприємства могли отримати кошти, щоб не звільняти людей

«Для того існує програма для підприємств, для промисловості. Вона активно ніколи не використовувалася, а зараз буде активно використовуватися, ми плануємо розширити цю програму на малі і середні бізнеси для того щоб підприємство, яке не хоче звільняти людей, яке розуміє, що вони не зайняті, але їм треба платити зарплату, могло звернутися до центра зайнятості і отримати виплати на таких людей, яким воно пізніше підприємство направить на карточки», - розповів міністр.

Читайте також: Уряд готує програму компенсації відсоткової ставки по кредитах для малого бізнесу

За його словами, допомога по тимчасовому безробіттю допоможе вирішити багато питань, але, разом з тим, воно буде обмежене мінімальною зарплатою тому що «на жаль, у нас ВВП і бюджет обмежені».

«Наші програми мають ту ціль - зберегти робочі місця зараз. І, в першу чергу, вплинути на то, щоб ми не створювали потім занадто багато робочих місць, якщо ми можемо зберегти існуючі», - наголосив Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді незабаром очікують суттєвого зростання кількості безробітних.

За час карантину у Державній службі зайнятості зареєструвалися понад 40 тис. нових безробітних. Загалом, станом на 7 квітня 2020 року кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості, становила 364 тис. осіб, що на 41 тисячу осіб або на 13% більше, ніж на цю ж дату минулого року.