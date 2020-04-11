Уряд готує програму компенсації відсоткової ставки по кредитах для малого бізнесу

Уряд компенсуватиме відсоткову ставку для малих підприємств по кредитах на час карантину за умови збереження робочих місць.

Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко у ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми запропонуємо ще дві програми, які будуть фінансуватися частково з бюджету і матимуть ефект мультиплікатора. Тому ми пропонуємо ще програму, яка передбачає для мікро і малого бізнесу, які мають кредити в банках, підприємство може звернутися в уряд і уряд компенсує відсоткову ставку до нуля. До 500 тис. грн. кредиту. Уряд компенсує протягом року відсоткову ставку до нуля, при умові, що зберігаються робочі місця. При збереженні робочих місць буде така програма. Це реальна програма, тому що багато підприємств будуть звільняти людей, тому що вони будуть об’являти дефолт, а ця програма послаблює тиск», - заявив Петрашко.

Також він наголосив, що на час виходу з кризи передбачено ще програму під назвою «Нові гроші».

«Є багато підприємств, які не мають кредиту і які для мікро і малого бізнесу поки що, над серднім і великим ми поки працюємо. Це програма малі гроші – підприємство потребує на виплату зарплати звертаючись з фонду оплати праці на 6 місяців. Уряд надасть державну гарантію під такі кредити і підприємство буде оплачувати 5% на такі кошти. Виплати будуть становити до 25 тис. грн на рік. Це дві програми, які зараз ми готуємо», - зазначив міністр.

За його словами, в разі запуску цих програм буде діяти «ефект мультиплікатора» тому що буде задіяний як банківський сектор країни так і Національний Банк України.

Як повідомляв Укрінформ, в уряді незабаром очікують суттєвого зростання кількості безробітних.

За час карантину у Державній службі зайнятості зареєструвалися понад 40 тис. нових безробітних. Загалом, станом на 7 квітня 2020 року кількість безробітних, які зареєстровані у Державній службі зайнятості, становила 364 тис. осіб, що на 41 тисячу осіб або на 13% більше, ніж на цю ж дату минулого року.