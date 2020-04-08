Підтримка агросектора сприятиме створенню робочих місць – Петрашко

Підтримка аграрного сектора України матиме ефект мультиплікатора і сприятиме збереженню старих та створенню нових робочих місць.

Про це на брифінгу після засідання Кабінету міністрів сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У бюджеті збережена підтримка аграріїв, що також буде давати ефект мультиплікатора, сприятиме збереженню робочих місць та створенню нових», - заявив Петрашко.

Він також вважає, що український експорт аграрний стане більш затребуваним. Але він не повинен негативно впливати на цінову стабільність внутрішнього ринку продовольства.

«Підтримка експорту на порядку денному. Ми як великий сільськогосподарський експортер дуже уважно ставимося до того, щоб наші підприємства, виробники, фермери і переробники змогли продовжувати експортувати продукцію, в той же час зберігаючи стабільність цінової динаміки на ключові продукти, які споживає населення, тобто для того щоб у нас ціни були максимально доступні і щоб продовольства було достатньо», - наголосив міністр.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 квітня Кабінет міністрів схвалив проєкт постанови про утворення Ради з питань економічного розвитку України. Рада створюється з метою реалізації повноважень уряду у сфері економічного розвитку, вдосконалення системи стратегічного планування та сприяння незалежного виконання реалізації програми діяльності Кабміну. Це буде консультативно-дорадчий орган при Кабінеті міністрів, який напрацьовуватиме пропозиції та конкретні механізми реалізації державної політики з питань економічного розвитку та імплементації цілей сталого розвитку України, створення умов для забезпечення конкурентоспроможності українських виробників та підприємств, захисту здоров'я та добробуту громадян.