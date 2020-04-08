Українцям спростили надання соцдопомоги під час карантину

Кабінет міністрів України спростив надання державної соціальної допомоги українцям під час карантину.

Про це Міністерство цифрової трансформації України повідомляє на своєму Telegram-каналі.

"Уряд спрощує надання державної соціальної допомоги під час карантину. Відповідну постанову схвалив Кабінет Міністрів України восьмого квітня. Міністерство цифрової трансформації України підтримує заходи Міністерства соціальної політики України, які забезпечують можливість отримання допомоги, не виходячи з дому", — йдеться в повідомленні.

Документ передбачає, що державна соціальна допомога, яку було призначено раніше, виплачуватиметься за повний місяць без звернення до держорганів, а строк звернення за призначенням державної допомоги продовжується на період карантину та 1 місяць після його завершення.

Крім того, виплата державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, не зупиняється до закінчення карантину у разі пропущення ними строку переогляду.

"Орган соціального захисту населення проводить перерахунок виплаченої соціальної допомоги протягом місяця після закінчення карантину.

- Якщо розмір отриманої допомоги був меншим, проводиться доплата різниці;

- Якщо не буде підтверджене право на отримання допомоги або розмір отриманої допомоги був більшим, стягується різниця (не більше 20% від суми) протягом місяця після завершення карантину", - уточнили в міністерстві.

У Мінцифри наголосили, що заява та документи для призначення державної соціальної допомоги можна надсилати поштою.

"Якщо змінюються обставини, які впливають на визначення права та розмір допомоги, необхідно проінформувати про це орган соціального захисту через пошту, електронне звернення або телефонний зв’язок", - додали у міністерстві.

Як повідомлялося, на час карантину стати на облік безробітних можна дистанційно.