Пожежі в екосистемах: Кабмін пропонує підвищити штрафи до шести тисяч

Кабінет міністрів пропонує підвищити з 85 грн до 6 тисяч грн штраф за підпал сухої трави.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Facebook.

"Уряд пропонує підвищити штрафи за підпал сухостою. Рік у рік навесні в усіх регіонах все частіше спостерігаються випадки спалювання сухої рослинності. Тому відповідальність має бути посилена. Ми пропонуємо підвищити штрафи з 85 грн до 6 тис. грн", - написав він.

Шмигаль додав, що спалювання сухої трави не лише створює загрозу пожеж, а й забруднює повітря.

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Як повідомлялося раніше, уряд погодив та має намір передати на розгляд Верховної Ради проєкт закону про підвищення штрафів за спричинення пожеж в екосистемах.

За даними ДСНС, від початку року станом на 6 квітня в екосистемах України виникла 14 821 пожежа, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.