Лікарні Тернополя отримали від благодійника 23 монітори пацієнта

У Тернополі благодійник передав лікарням Тернополя медичне обладнання – 23 монітори пацієнта.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

"Тернопільські лікарні отримали від благодійника, який побажав залишитися невідомим, 23 монітори пацієнта. Це медичне обладнання допомагає стежити та контролювати цілодобово основі фізіологічні параметри дорослих пацієнтів та дітей. За бажанням благодійника, 18 моніторів будуть розподілені між медичними установами Тернополя, а ще п’ять — будуть передані у Збаразьку районну лікарню", - йдеться у повідомленні.

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Також, зазначається, що ще 11 подібних моніторів вже наступного тижня будуть закуплені у медичні установи Тернополя за кошти міського бюджету.

Як повідомляло агентство, з початку оголошення карантину у Тернополі за майже 3,5 мільйона гривень коштів громади придбано засоби індивідуального захисту для медичних працівників та обладнання. Ще на 3 мільйони 800 тисяч гривень розпочато закупівлі. На початку наступного тижня прибудуть ще 7 апаратів ШВЛ.

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Станом на 5 квітня у Тернополі лабораторно підтверджено 8 випадків захворювань на COVID-19.