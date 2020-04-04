У Почаєві на Тернопільщині на обсервацію закрили лікарню разом із 27 медиками

У містечку Почаїв одразу майже три десятки медиків місцевої лікарні помістили на обсервацію, а медичний заклад зачинили.

Про це у своєму сюжеті повідомило ТСН.

"Ще один епіцентр поширення коронавірусу може з'явитися у Тернопільській області. Раніше від COVID-19 злягли медики Монастириського району - їхня кількість уже доходить до 40. А тепер аналогічний сценарій розгортається в Почаєві. Недугу діагностували в чотирьох медсестер. І тепер 27-х контактних медиків закрили на обсервацію. Як і лікарню, де вони працювали", - йдеться у сюжеті.

Також повідомляється, що зараз Почаївська лікарня зачинена на замок разом із персоналом усередині. Замість пацієнтів, там двадцять семеро контактних медиків, зачинених на обсервацію. Вони лікували хвору дитину на коронавірус, не відаючи про її діагноз. Двоє з них - уже хворі.

"Двоє в лікарні, двоє - вдома під спостереженням сімейного лікаря. Усі в задовільному стані, легкий ступінь", - заявив головний лікар Почаївської районної лікарні Богдан Кучер.

Першими злягли санітарки, зізнаються тамтешні медики, бо геть не мали засобів індивідуального захисту. Іще у березні у них не було навіть масок, розповіла Тетяна Демчук , яка працює в рентгенкабінеті.

"Нам видавали перших чотири маски на пів місяця. А потім дали тридцять масок нам на два тижні. Халати одноразові ми купили за свої кошти в аптеці", - розповідає жінка.

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Із відчаю, медичка вирішила самостійно пошити собі захисний костюм - з дощовика і тканини з гумою.

Містяни терміново кинулися складати гроші, щоби закупити для лікарні найнеобхідніше. Бо, як з'ясувалося, саме цей заклад - одна з опорних лікарень для боротьби з коронавірусом під час першої хвилі епідемії.

Інфекційне відділення Почаївської лікарні розраховане лише на сім місць, два з яких уже зайняті хворими медиками. З апаратами штучної вентиляції легень теж кепсько, з двох справний лише один.

Як повідомляло агентство, у Монастириському районі Тернопільської області кількість хворих на COVID-19 сягнула вже 107 осіб.

Серед них - медперсоналу – 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів), шестеро дітей, 6 держслужбовців, три поліцейські, священник, завдитсадком, вчитель, рятівник. голова ОТГ, сільський староста.

За останньою інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру, в області кількість хворих на коронавірус сягнула 135 осіб, 35 випадків на підозрі, два – летальних.