На Херсонщині перевіряють на коронавірус усіх хворих на пневмонію - ОДА

На Херсонщині за добу підтвердили чотири нові випадки коронавірусу. Три з них удалося виявити завдяки тому, що в області перевіряють методом ПЛР усіх хворих на пневмонію.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Станом на 22:00 ми маємо чотири нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу на Херсонщині. З них: чоловік, 56 років з Таврійська; дівчина, 13 років з смт Чаплинка; жінка, 80 років з Херсона; 63-річна мешканка Херсона, що контактувала з сином, хворим на Covid-19», - написав Гусєв.

Він зазначив, що виявити коронавірус у перших трьох осіб удалося завдяки додатковим організаційним заходам департаменту здоров’я ОДА та комісії з питань ТЕБ та НС. Хворих, які лежали в лікарні з діагнозом пневмонія, було додатково обстежено методом ПЛР. Результат аналізу виявився позитивним.

Самі хворі зазначають, що не перебували за кордоном та не контактували з особами, які нещодавно повернулися в Україну. Усі вони під наглядом лікарів, стан – задовільний. Підключення до апаратів ШВЛ не потребують.

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Усі встановлені контактні особи та медичні працівники перебувають на самоізоляції, наголосив Гусєв.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 3 квітня на Херсонщині було підтверджено чотири випадки коронавірусу. Одна жінка – медсестра Олешківської районної лікарні - померла.