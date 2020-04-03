На дорогах Херсонщини встановили стаціонарні карантинні пости

На дорогах Херсонщини встановлено 9 стаціонарних карантинно-медичних постів на в’їздах в область.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«На дорогах Херсонщини встановлено 9 стаціонарних карантинно-медичних постів на всіх в’їздах в область і м. Херсон та створено 3 мобільні карантинно-медичні пости», - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОДА, на кожному стаціонарному блокпості працюють два представники поліції, один рятувальник та один представник медичного закладу.

На карантинно-медичних постах здійснюється зупинка всіх транспортних засобів, перевірка документів та спеціальних дозволів на перевезення громадян і вантажів. Проводиться температурний скринінг водіїв та пасажирів транспортних засобів.

При виявленні людей з підвищеною температурою тіла, з ознаками захворювань (ГРВІ), транспортний засіб затримується, викликається мобільна бригада лікарів, закріплена за конкретним блокпостом. Персоналом мобільної бригади лікарів проводиться обстеження пасажирів та приймається рішення стосовно подальших заходів: чи потрібна самоізоляція, обсервація або госпіталізація.

Працівники ДСНС здійснюють санітарно-епідемічну обробку транспортного засобу дезінфікуючими засобами.

На кожному стаціонарному блокпості є: дезбар'єр, інженерні засоби для зменшення швидкості транспорту (бетонні блоки, дорожні знаки), засоби освітлення території блокпоста, намет з необхідним обладнанням та обігрівом.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині підтверджено чотири випадки коронавірусу, одна людина внаслідок захворювання померла.

У Херсоні, де 1 квітня зафіксували перший випадок захворювання Covid-19, облаштовували карантинні пости.

Фото: 0552.ua