У Херсонській мерії повідомили, де починають працювати карантинні пости

У Херсоні, де 1 квітня зафіксували перший випадок захворювання Covid-19, облаштовують карантинні пости.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської міської ради.

«З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом Соvіd-19, у Херсоні починають працювати медико-санітарні карантинні пости. Наразі йде облаштування карантинних постів у напрямках: Миколаїв, Берислав, Білозерка та Олешки», - зазначається у повідомленні.

Цілодобово там чергуватимуть представники Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та медики, які проводитимуть температурний скринінг громадянам, перевірятимуть документи та з’ясовуватимуть причину приїзду, а також фіксуватимуть осіб, які повернулися із-за кордону. У разі виявлення людей із підвищеною температурою, ними будуть займатися медики, згідно окремого протоколу.

Усі, хто працюватиме на постах, будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Карантинні пости поки здійснюватимуть функцію контролю за переміщенням транспортних засобів, а у разі погіршення епідеміологічної ситуації та введення більш жорстких заходів карантину, їх функції будуть значно розширені.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині підтверджено чотири випадки коронавірусу. Перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції був зафіксований у молодої жінки, мешканки Генічеська, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. Вона наразі у лікарні.

1 квітня було підтверджено три нові випадки Covid-19 в області, одна людина внаслідок захворювання померла. Серед тих, хто захворів і перебуває на лікуванні, 42-річний мешканець Херсона, який був доправлений у лікарню з пневмонією.

Станом на 10.00 в Україні, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 804 випадки COVID-19, зафіксовано 20 летальних випадків, 13 людей одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Фото: city.kherson.ua