На Херсонщині від COVID-19 померла медсестра, її колеги - на самоізоляції

На Херсонщині, де у місті Олешки від COVID-19 померла медсестра, її колеги - на самоізоляції.

Про це на брифінгу 2 квітня заявив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Три випадки підтверджені вже Херсонським обласним лабораторним центром. Це випадки, які ми протягом минулої доби виявили у місті Олешки, у селі Малі Копані (Голопристанський район – ред) та у місті Херсон. На жаль, ми маємо перший летальний випадок – жінка в Олешках померла і, на жаль, це медичний працівник», - зазначив голова ОДА.

За його словами, наразі відпрацьовують всіх контактних осіб.

Наразі на самоізоляції медичні працівники, які працювали в одному колективі з померлою і контактували з нею. Про це кореспонденту агентства повідомив директор департаменту здоров’я ОДА Віктор Короленко. За його словами, наразі департамент розглядає питання про те, щоб на час самоізоляції медпрацівників районної лікарні тимчасово перевести туди медперсонал з інших місць, щоб лікарня працювала і далі. «Пройде два тижні, у разі, якщо все буде нормально, вони (медики Олешківської лікарні – ред.) повернуться до роботи», - сказав Короленко.

Загалом, в області на самоізоляції перебуває 130 медичних працівників.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на Херсонщині підтверджено чотири випадки коронавірусу. Перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції був зафіксований у молодої жінки, мешканки Генічеська, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. Вона наразі у лікарні.

Також 1 квітня було офіційно підтверджено три нові випадки Covid-19, одна людина внаслідок захворювання померла.