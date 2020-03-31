На Прикарпатті померла породілля, яка повернулася з Польщі

В Івано-Франківському обласному перинатальному центрі 30 березня померла породілля. За два дні до цього вона народила здорову дівчинку.

Про це в Івано-Франківську на брифінгу поінформував заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Учора сталася трагедія: в області померла породілля на другий день після пологів. Пологи були фізіологічні у термін вагітності 38-39 тижнів. Народилась дівчинка вагою 2,5 кг. Стан дитини задовільний, дихає самостійно», - розповів Чемний.

Він зауважив, що в обласний перинатальний жінка поступила з Болехова. Госпіталізація була плановою. Через високий тиск її госпіталізували у реанімаційне відділення.

«Ні кашлю, ні температури, ні ознак дихальної недостатності. … Ситуація змінилась 29 березня. Температура тіла піднялась до 39 градусів, почали наростати явища дихальної недостатності. Акушер-гінеколог зібрав додатково анамнез, і тоді породілля зізналась, що напередодні приїхала з Польщі», - зазначив чиновник.

Жінку відразу перевели в ізольоване приміщення, з окремим входом. В день пологів у неї різко погіршився стан, і її перевели на апарат штучного дихання. В ОДА стверджують, що 30 березня вона померла від зупинки серця.

Відомо, що у породіллі взяли аналіз на наявність коронавірусної інфекції. Поки очікують лабораторний висновок.

За офіційною інформацією, на Прикарпатті з початку року від пневмонії померли 15 осіб, з них у березні – 9 хворих.

Наразі в області лабораторно підтверджені 45 випадків захворювання на COVID-19, з них троє – летальні.

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 31 березня в Україні 549 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 13 летальних, 8 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 69 нових випадків.