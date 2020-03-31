У Німеччині смертність від коронавірусу менша 1% - експерт
Про це заявив президент Інституту Роберта Коха (RKI) Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Кількість підтверджених випадків 61 913, це на 4615 більше, ніж напередодні. Померло 583», - сказав Вілер, зауваживши при цьому, що дані RKI дещо запізнюються.
За даними американського Університету Джона Гопкінса, кількість хворих на COVID-19 у ФРН дорівнює 67 051, а померло 650 осіб.
За словами професора, рівень смертності через коронавірусну інфекцію в Німеччині наразі становить 0,8%. Водночас він спрогнозував, що цей показник збільшуватиметься.
Тим часом уряд Німеччини вважає передчасним пом’якшувати обмежувальні заходи, запроваджені 22 березня.
«Нам залишається зробити все можливе, щоб уповільнити вірус у Німеччині. Швидкість поширення вірусу надто висока, щоб послабити обмеження», - заявив речник федерального уряду Штеффен Зайберт.
За його словами, оцінити ефективність ужитих заходів можна буде наприкінці цього тижня або на початку наступного. Наразі динаміка є такою, що подвоєння кількості заражень відбувається приблизно що п’ять днів. Припинити поширення інфекції наразі неможливо, проте можна уповільнити його швидкість і захистити систему охорони здоров'я від перевантажень.
Зайберт також поінформував, що 1 квітня канцлер ФРН Ангела Меркель, яка перебуває на домашньому карантині, проведе телеконференцію з прем'єр-міністрами федеральних земель щодо стану поширення корнавірусу.
Як повідомлялося, за даними сайту Worldometer, кількість підтверджених випадків СOVID-19 у світі становить 788 041, з них летальних 37 877, одужало 166 411 осіб.
В Україні зафіксовано 549 випадків Covid-19, з яких 13 летальних.