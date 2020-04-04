У Монастириському районі на Тернопільщині вже 107 хворих на коронавірус

За останню добу у Монастириському районі Тернопільської області кількість хворих на COVID-19 сягнула вже 107 осіб.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь.

"На 21.00 в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 107 осіб. Серед них - медперсоналу – 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів), шестеро дітей, 6 держслужбовців, троє поліцейських, священник, завдитсадком, вчитель, рятівник, голова ОТГ, сільський староста", - повідомив Дронь.

За його словами, у Монастириському шпиталі перебуває 22 хворих.

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Станом на 10:00 4 квітня в Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.