Кількість хворих на коронавірус у Монастириському районі зросла до 95

За останню добу у Монастириському районі Тернопільської області кількість хворих на COVID-19 сягнула вже 95 осіб.

Про це написав у Facebook заступник голови райдержадміністрації Павло Дронь.

«На 21.00 в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 95 осіб. Серед них - медперсоналу – 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів), п’ятеро дітей, 4 держслужбовці, троє поліцейських, священник, завідувач дитсадку, вчитель, рятувальник, голова ОТГ», - написав Дронь.

Як повідомлялось, цього тижня на коронавірус захворів міський голова Монастириська Андрій Старух, який брав участь в похованні померлого від COVID-19 земляка.

За останньою інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру, загальна кількість хворих на коронавірус на Тернопільщині сягнула 133 осіб, 31 випадок на підозрі, два випадки - летальні.

Як повідомляло агентство, у п'ятницю Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні наголосив, що медики з Монастириська на Тернопільщині повністю забезпечені захисними костюмами та масками на найближчі дні.

«У лікарні є чотири апарати ШВЛ. Місцеве управління закупить ще, відповідний тендер розміщено на ProZorro. Працівники забезпечені костюмами та респіраторами на найближчі дні, триває робота над повним забезпеченням їх усім необхідним», - сказав Зеленський.

Він додав, що вирішується питання достатнього забезпечення й інших лікарень регіону, зокрема Козівського району. З цією метою 3 квітня Тернопільщину відвідав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Фото: АА