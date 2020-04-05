Коронавірус потужно атакував ще один район Тернопільщини

У Козівському районі кількість хворих на коронавірус сягнула 14.

Про на своїй сторінці у Facebook повідомляє райдержадміністрація

"Станом на 5 квітня 2020 року в Козівському районі підтверджено 14 випадків захворювання на коронавірус. В Козівській лікарні двом хворим, які знаходяться в реанімації, підключено апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ). Ще двоє перебувають в інфекційному відділені, решту 5 осіб, в яких встановлено позитивний результат на коронавірус, мають легкий ступень зараженості. Вони не потребують госпіталізації - перебувають на самоізоляції під дистанційним наглядом сімейних лікарів та контролем поліції", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що напередодні Козівська лікарня отримала від департаменту охорони здоров’я Тернопільської ОДА один апарат ШВЛ, який того ж дня було встановлено і підключено до хворого.

Як повідомляло агентство, за останню добу на Тернопільщині кількість хворих на коронавірус зросла майже на тридцять осіб і сягнула 160.