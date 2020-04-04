Кількість хворих на COVID-19 у Тернопільській області різко зросла до 160 осіб

За останню добу на Тернопільщині кількість хворих на коронавірус зросла майже на тридцять осіб і сягнула 160.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом.

"Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 22 години 4 квітня на Тернопільщині зареєстровано 160 випадків COVID-19, з них – два летальних. Найбільше захворіло у Монастириському районі – 106 жителів, у Тернополі – 8 мешканців", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляло агентство, у Тернопільській області надзвичайну ситуацію було оголошено на початку березня, коли лабораторно було підтверджено першу підозру захворювання на коронавірус.