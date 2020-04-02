В Україні зареєстрували 897 випадків коронавірусу, 22 летальних

Станом на 22:00 2 квітня в Україні зареєстровано 897 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

"За даними ЦГЗ (Центру громадського здоров'я - ред.), станом на 22:00 2 квітня в Україні 897 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків Covid-19", - йдеться у повідомленні.

Загалом в Україні зафіксовано 22 летальні випадки від Covid-19. 19 осіб уже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 2 квітня в Україні було 804 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 20 летальних, 13 пацієнтів одужали.