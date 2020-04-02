Коронавірусом у світі заразилися вже мільйон людей

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом у світі перевищила 1 мільйон.

Про це повідомляє Worldometer.

За даними сервісу, наразі у світі зафіксовано 1 000 889 офіційно підтверджених випадків коронавірусу. Найбільше випадків зафіксовано у США - 235 747.

Трохи зросло число інфікованих в Італії. Загальна кількість випадків коронавірусу там досягла 115 242. В Іспанії хворобу COVID-19 підтвердили у 110 238 громадян.

Збільшилася кількість летальних випадків унаслідок коронавірусу.

Жертвами вірусу стали вже понад 51 375 людей.

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Найбільша смертність від вірусу, як і раніше, в Італії. Сьогодні там зафіксували 760 нових летальних випадків. Загальна кількість смертей у країні зросла до 13 915.

На другому та третьому місцях Іспанія та США - у країнах зафіксовано 10 096 та 5 624 летальні випадки відповідно.

Від коронавірусу одужали 210 244 особи у світі.