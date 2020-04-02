Через пандемію половина населення Землі опинилася на карантині
Укрінформ
Карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу, торкнулися половини людства.
Про це повідомляє агенція AFP.
"Половину людства попросили дотримуватися карантину через пандемію коронавірусу", - йдеться у дописі.
За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.
В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.