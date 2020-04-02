Через пандемію половина населення Землі опинилася на карантині

Карантинні заходи, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу, торкнулися половини людства.

Про це повідомляє агенція AFP.

"Половину людства попросили дотримуватися карантину через пандемію коронавірусу", - йдеться у дописі.

За даними Worldometer, у світі кількість випадків COVID-19 сягнула 955 412, з них 48 579 летальних, одужало 203 013 людей.

В Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 осіб одужали.