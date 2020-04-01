Кабмін посилив карантин в Україні – що забороняється

Кабінет міністрів посилив вимоги до обмежувальних заходів у зв'язку з карантином.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Зважаючи на щоденне зростання кількості хворих на COVID-19 в Україні більше, ніж на 10%, та враховуючи рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і досвід міжнародної практики, уряд вважає за потрібне запровадити більш жорсткі вимоги щодо карантину", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: В Україні кількість хворих із коронавірусом зросла до 669

Зокрема, під час карантину, який триватиме до 24 квітня на всій території України, діятиме заборона на:

перебування в громадських місцях без маски чи респіратора;

переміщення групою осіб більш ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводу дітей;

перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх;

відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності;

відвідування спортивних та дитячих майданчиків;

проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо.

Зазначається, що деякі обмежувальні заходи вже введені в дію місцевою владою.

Читайте також: Через коронавірус Кабмін посилює обмеження на пересування

Всі інші нововведення будуть опрацьовані з урахуванням пропозицій Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової та профільних міністерств і відомств.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Кабміну 1 квітня ухвалено зміни до постанови Кабінету міністрів № 211 щодо заходів з протидії поширення на території України COVID-19. Постановою визначається термін карантину до 24 квітня.

Фото: КМУ