Через коронавірус Кабмін посилює обмеження на пересування

Кабмін планує обмежити на період карантину відвідування парків, зон відпочинку та наполягає на соціальному дистанціюванні осіб, яким понад 65 років.

Відповідні зміни до Постанови Кабінету міністрів №211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" від 11 березня 2020 року були ухвалені на засіданні Кабміну у середу, 1 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проєкт постанови Кабінету міністрів про внесення змін до постанови Кабінету міністрів № 211 пропонується викласти в новій редакції, якою на території України встановлюється карантин та запроваджуються протиепідемічні заходи. Зокрема, з метою унеможливлення поширення коронавірусної хвороби передбачається запровадити найефективнішу комбінацію профілактичних немедикаментозних втручань: домашня самоізоляція, домашній карантин та соціальне дистанціювання осіб віком старше 65 років. Обмежити відвідування парків та зон відпочинку, забезпечити зупинення громадського транспорту”, - сказав на засіданні уряду міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Водночас, як додав на засіданні міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, зараз уряд пропонує різноманітні додаткові виплати, скасування нарахування пені тощо тим людям, які погоджуються на самоізоляцію.

"Ми зараз йдемо назустріч людям, які обирають самоізоляцію, даємо їм можливість уникнути різноманітної пені, даємо додаткові виплати", - сказав Немчінов.

Зміни до постанови були ухвалені з умовою доопрацювання технічних деталей протягом доби.

Як повідомляв Укрінформ, 11 березня уряд схвалив постанову про встановлення з 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України карантину, заборонивши відвідування закладів освіти її здобувачами; проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 200 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Згодом карантин було подовжено до 24 квітня.

Як повідомлялося, відповідно до ухваленого 17 березня 2020 року Верховною Радою України закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (Covid-19)» на період карантину забороняються будь-які штрафні санкції за несвоєчасну оплату комунальних послуг, а також призупинення цих послуг для громадян.