Кабмін готовий перейти на "повний онлайн" – Немчінов

Кабінет міністрів готовий працювати онлайн, якщо ситуація з поширенням коронавірусу значно погіршиться.

Про це міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив у інтерв'ю UA-Times.

"Ми готові перейти в роботі на повний онлайн. Ми знаємо, що лідери світу переходять на самоізоляцію. Ви знаєте про факти виявлення коронавірусу у світових лідерів. Наприклад, це британський політик Борис Джонсон, спадковий принц Чарльз, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Вони всі перебувають на самоізоляції. Ми готові до такого режиму", - сказав Немчінов, відповідаючи на запитання, як буде працювати Кабмін, якщо ситуація з поширенням коронавірусу значно погіршиться.

Крім того, він зауважив, що в уряду є засоби, які дозволять ухвалювати рішення за допомогою телекомунікацій.

Також Немчінов вважає, що наразі нема потреби у введенні надзвичайного стану. "Тобто, режим надзвичайної ситуації дозволяє комісії ТЕБ та НС та, відповідно, головному санітарному лікарю... на це впливати. Без обмеження прав і свобод громадян", - додав Немчінов.

Він зауважив, що комісія з питань техногенно-екологічної безпеки (ТЕБ) та надзвичайного стану (НС) – це той основний механізм, через який Кабмін впливає на ліквідацію надзвичайної ситуації, яка оголошена в Україні до 24 квітня через поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. В Україні станом на 10.00 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом.