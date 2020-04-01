Міністри в масках та відеоконференції: як на карантині працює Кабмін
Про це міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов повідомив у інтерв'ю UA-Times.
"Державний секретар Кабінету міністрів Володимир Бондаренко перевів максимальну кількість людей, які працюють власне в апараті секретаріату, на віддалений режим роботи. Тобто, це люди, які забезпечують аналітичну роботу; люди, які забезпечують підготовку документів, що не потребує безпосередньої присутності. За його оцінками, це понад 40% штатної чисельності власне секретаріату Кабінету міністрів", - сказав Немчінов.
Він також зауважив, що більшість нарад проводиться в режимі чат-конференцій, в захищених мессенджерах або в режимі відеоконференцій.
Також Немчінов нагадав, що раніше уряд вніс зміни в чинний регламент Кабінету міністрів, який дозволяє при потребі проводити засідання з використанням захищених каналів онлайн-зв’язку.
"Плюс, якщо ви бачите відеотрансляцію, всі засідання Кабінету міністрів проходять з використанням захисних масок. Багато хто з міністрів використовує захисні рукавички. Також приміщення секретаріату чотири рази на день обробляється. Це стосується відповідних поверхонь, найбільш контактних", - додав Немчінов.
Як повідомлялося, з 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. В Україні станом на 10.00 середи, 1 квітня, офіційно підтверджено 669 випадків зараження коронавірусом.